Укрзалізниця дала графік курсування евакуаційних поїздів на 8 березня

В Укрзалізниці повідомили, як курсуватимуть поїзди у вівторок, 8 березня. Українці зможуть виїхати з Дніпра, Харкова, Києва, Одеси та Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

У звичні часи це був би подовжений святковий вікенд, під час якого ми б везли вас до моря або гір... але це ще буде, а зараз маємо ще важливішу місію: #дорога_життя для тих, хто залізницею рятується від пострілів над головою. І ми продовжуємо рятувати - надійно, натхненно, залізно.

8 березня повідомлення по основних станціях будуть виглядати наступним чином:

Київ:

01: 00-Інтерсіті + Дарниця-Харків

01: 56 - №16 Рахів-Харків

04:02 - №002 Костянтинівка-Івано-Франківськ

4: 21 - №260 Ворохта-Київ

06: 23 - №114, 142 Львів-Лиман

07: 00 - №722 Дарниця-Харків

07: 00 - №732 Дарниця-Дніпро

08: 00 - № 705 Дарниця-Львів

12: 06 - №45 Ужгород-Лиман

13:34 - №114/142 Лиман-Львів

14: 07 - №749 Київ-Івано-Франківськ

14: 25 - №769 Київ-Кам'янець-Подільський

15: 02 - №55 Київ-Рахів

17: 00 - №743 Київ-Львів

17: 12 - №13 Київ-Солотвино

17: 42 - №792 Київ-Кременчук

17: 42 - №790 Київ-Кропивницький

18: 30 - №81 Київ-Ужгород

19: 06 - №44 Київ-Івано-Франківськ

19: 48 - №95 Київ-Рахів

20: 05 - №29 Київ-Ужгород

20: 12 - №49 Київ-Трускавець

20: 21 - №59 Київ-Чоп

20: 21 - №57 Київ-Ворохта

21: 07 - №38 Київ-Запоріжжя

21: 15 - №105 Київ-Одеса

21: 22 - №97 Київ-Ковель

22: 03 - №149 Полтава-Чернівці

22: 10 - №17 Харків-Ужгород

22:22 - № 7 Київ-Чернівці

22: 37 - №91 Київ-Львів

22: 47 - №46 Ужгород-Лиман

23: 46 - №771 Київ-Хмельницький

Харків:

04: 11 - №114, 142 Лиман-Львів

07: 15-Іс+ Харків-Львів

08: 00-ІС+ Харків-Львів

08: 20 - №138 Хмельницький-Лиман

09: 15 - №090 Одеса-Лиман

09: 40 - № 229/230 Харків-Ужгород

10: 30 - №796 Дніпро-Бахмут

11: 00 - № 207/208 Харків-Львів

12:00 - № 239/240 Харків-Тернопіль

12: 36 - №46 Лисичанськ-Ужгород

14: 00-ІС+ Харків-Львів

14: 39 - №114, 142 Львів-Лиман

15: 00 - №219 Харків-Львів

15: 09 - №17 Харків-Ужгород

17: 00 - №723 Харків-Львів

19: 27 - №796 Харків-Дніпро

20: 15 - №021 Харків-Трускавець

21: 43 - №7 Харків-Одеса

22: 40 - №45 Ужгород-Лисичанськ

22: 46 - №090 Лисичанськ-Одеса

Запоріжжя:

07: 59 - №088 Ковель-Запоріжжя

07: 59 - №086 Львів-Запоріжжя

08: 16 - №38 Київ-Запоріжжя

12: 20 - №223 Запоріжжя-Львів

14: 00 - №227 Запоріжжя-Ковель

14: 45 - №004 Запоріжжя-Ужгород

16: 05 - №068 Запоріжжя-Львів

16: 05 - №088 Запоріжжя-Ковель

21: 38 - №038 Запоріжжя-Київ

22: 26 - №070 Львів-Запоріжжя Дніпро

05: 00 - №38 Київ-Запоріжжя

06: 23 - №796 Дніпро-Харків

12: 00 - №201 Дніпро-Львів

14: 00 - №732 Дніпро-Львів

15: 00 - №212 Дніпро-Трускавець

16: 39 - № 6 Запоріжжя-Ужгород

На додачу до графікових повідомлень заплановані евакуаційні рейси з Кривого Рогу:

10: 30 - №915/916 Кривий Ріг-Хелм

14:00 - №222/221 Кривий Ріг-Львів

19:08 - №229/230 Кривий Ріг-Ужгород

20: 00 - №206/205 Кривий Ріг-Чоп

Одеса:

22: 32 - №238/237 Одеса-Ужгород

Евакуаційні електрички курсуватимуть:

* на ділянці Харків-Полтава-Кременчук;

* з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;

* з Житомира (починаючи з 11: 00) до Львова з пересадкою По Бердичеву.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки наповнюваності поїздів.

Міжнародні евакуаційні рейси:

№ 950 Львів – Хрубешув в 00: 01;

№ 7603/7604 Львів-Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів-Пшемисль о 05:27;

№ 952 Львів-Хрубешув о 07:10;

№ 35/36 Львів-Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів-Пшемисль о 08:52;

№ 908/907 Дніпро – Хелм в 08:00

№ 7614/7615 Кривий Ріг-Хелм о 10:30;

№ 911/912 Дніпро – Хелм в 10: 30;

№ 902/901 Запоріжжя – Хелм о 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ-Варшава о 19: 13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів-Хелм о 20:30;

№ 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

Зі ст. Чоп до ст.Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом в 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

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