Укрзалізниця дала графік курсування евакуаційних поїздів на 8 березня
В Укрзалізниці повідомили, як курсуватимуть поїзди у вівторок, 8 березня. Українці зможуть виїхати з Дніпра, Харкова, Києва, Одеси та Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
У звичні часи це був би подовжений святковий вікенд, під час якого ми б везли вас до моря або гір... але це ще буде, а зараз маємо ще важливішу місію: #дорога_життя для тих, хто залізницею рятується від пострілів над головою. І ми продовжуємо рятувати - надійно, натхненно, залізно.
8 березня повідомлення по основних станціях будуть виглядати наступним чином:
Київ:
01: 00-Інтерсіті + Дарниця-Харків
01: 56 - №16 Рахів-Харків
04:02 - №002 Костянтинівка-Івано-Франківськ
4: 21 - №260 Ворохта-Київ
06: 23 - №114, 142 Львів-Лиман
07: 00 - №722 Дарниця-Харків
07: 00 - №732 Дарниця-Дніпро
08: 00 - № 705 Дарниця-Львів
12: 06 - №45 Ужгород-Лиман
13:34 - №114/142 Лиман-Львів
14: 07 - №749 Київ-Івано-Франківськ
14: 25 - №769 Київ-Кам'янець-Подільський
15: 02 - №55 Київ-Рахів
17: 00 - №743 Київ-Львів
17: 12 - №13 Київ-Солотвино
17: 42 - №792 Київ-Кременчук
17: 42 - №790 Київ-Кропивницький
18: 30 - №81 Київ-Ужгород
19: 06 - №44 Київ-Івано-Франківськ
19: 48 - №95 Київ-Рахів
20: 05 - №29 Київ-Ужгород
20: 12 - №49 Київ-Трускавець
20: 21 - №59 Київ-Чоп
20: 21 - №57 Київ-Ворохта
21: 07 - №38 Київ-Запоріжжя
21: 15 - №105 Київ-Одеса
21: 22 - №97 Київ-Ковель
22: 03 - №149 Полтава-Чернівці
22: 10 - №17 Харків-Ужгород
22:22 - № 7 Київ-Чернівці
22: 37 - №91 Київ-Львів
22: 47 - №46 Ужгород-Лиман
23: 46 - №771 Київ-Хмельницький
Харків:
04: 11 - №114, 142 Лиман-Львів
07: 15-Іс+ Харків-Львів
08: 00-ІС+ Харків-Львів
08: 20 - №138 Хмельницький-Лиман
09: 15 - №090 Одеса-Лиман
09: 40 - № 229/230 Харків-Ужгород
10: 30 - №796 Дніпро-Бахмут
11: 00 - № 207/208 Харків-Львів
12:00 - № 239/240 Харків-Тернопіль
12: 36 - №46 Лисичанськ-Ужгород
14: 00-ІС+ Харків-Львів
14: 39 - №114, 142 Львів-Лиман
15: 00 - №219 Харків-Львів
15: 09 - №17 Харків-Ужгород
17: 00 - №723 Харків-Львів
19: 27 - №796 Харків-Дніпро
20: 15 - №021 Харків-Трускавець
21: 43 - №7 Харків-Одеса
22: 40 - №45 Ужгород-Лисичанськ
22: 46 - №090 Лисичанськ-Одеса
Запоріжжя:
07: 59 - №088 Ковель-Запоріжжя
07: 59 - №086 Львів-Запоріжжя
08: 16 - №38 Київ-Запоріжжя
12: 20 - №223 Запоріжжя-Львів
14: 00 - №227 Запоріжжя-Ковель
14: 45 - №004 Запоріжжя-Ужгород
16: 05 - №068 Запоріжжя-Львів
16: 05 - №088 Запоріжжя-Ковель
21: 38 - №038 Запоріжжя-Київ
22: 26 - №070 Львів-Запоріжжя Дніпро
05: 00 - №38 Київ-Запоріжжя
06: 23 - №796 Дніпро-Харків
12: 00 - №201 Дніпро-Львів
14: 00 - №732 Дніпро-Львів
15: 00 - №212 Дніпро-Трускавець
16: 39 - № 6 Запоріжжя-Ужгород
На додачу до графікових повідомлень заплановані евакуаційні рейси з Кривого Рогу:
10: 30 - №915/916 Кривий Ріг-Хелм
14:00 - №222/221 Кривий Ріг-Львів
19:08 - №229/230 Кривий Ріг-Ужгород
20: 00 - №206/205 Кривий Ріг-Чоп
Одеса:
22: 32 - №238/237 Одеса-Ужгород
Евакуаційні електрички курсуватимуть:
* на ділянці Харків-Полтава-Кременчук;
* з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;
* з Житомира (починаючи з 11: 00) до Львова з пересадкою По Бердичеву.
Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки наповнюваності поїздів.
Міжнародні евакуаційні рейси:
№ 950 Львів – Хрубешув в 00: 01;
№ 7603/7604 Львів-Пшемисль о 00:40;
№ 7605/7606 Львів-Пшемисль о 05:27;
№ 952 Львів-Хрубешув о 07:10;
№ 35/36 Львів-Пшемисль о 07:10;
№ 7607/7608 Львів-Пшемисль о 08:52;
№ 908/907 Дніпро – Хелм в 08:00
№ 7614/7615 Кривий Ріг-Хелм о 10:30;
№ 911/912 Дніпро – Хелм в 10: 30;
№ 902/901 Запоріжжя – Хелм о 11:00;
№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
№ 67/68 Київ-Варшава о 19: 13 (з групою вагонів на Хелм);
№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
№ 7618/7619 Львів-Хелм о 20:30;
№ 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.
Зі ст. Чоп до ст.Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом в 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.
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