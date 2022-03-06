Російські війська знову обстріляли Коростень. УЗ пустить потяги в обхід

Російські війська сьогодні знову обстріляли Коростень Житомирської області. Через обстріли затримується потяг Київ-Рахів, решту пустять в обхід небезпечної ділянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Щойно перед станцією Коростень стався обстріл, через що поїзд №95 Київ-Рахів затримається на 3 години: поїзд тримався на безпечній відстані, постраждалих або пошкоджень рухомого складу немає. Наступні поїзди далекого сполучення будуть слідувати обхідним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла про російський ракетний удар по житловому сектору в Коростені, в результаті якого є жертви.

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