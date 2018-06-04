"Укрзалізниця" може підвищити ціни на проїзд у купейних вагонах та СВ

Кравцов також запропонував розділити потяги далекого прямування за категоріями

Виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов пропонує підвищити до ринкової ціну на проїзд в купе і СВ (спальний вагон), а також розділити потяги далекого прямування за категоріями і комфорту. Про це він заявив в інтерв'ю "Ділової столиці".

"У перевезеннях далекого прямування великий сегмент несоціальних перевезень. Якщо вартість купе фірмового поїзда - 500-600 грн, а економічно обгрунтований рівень - 800 грн, це вже не соціальні перевезення. Якщо квиток СВ коштує 1 тис. грн, а економічно обгрунтований рівень - 1,4 тис. грн, це також не соціальні перевезення, це не підтримка бідних... Я просуваю ідею категоризації поїздів. Розділити поїзда по категоріях і комфорту. Державне регулювання цін може бути у категорій "стандарт" і "економ", на рівні класу "комфорт" ми можемо мати конкурентну ціну", - заявив він.

Крім того, Кравцов зазначив, що при цьому повинен залишатися гарантований "Укрзалізницею" набір послуг для всіх категорій поїздів.

"У нас немає проблем з продажем квитків категорії СВ, а про купе взагалі мовчу. Швидше, виникає ситуація, коли плацкарти не розкуповуються. Ми бачимо високий попит на квитки класу "комфорт" і "люкс", - зазначив він.

Також він заявив, що необхідно привести вартість квитків у відповідність з ринковими вимогами, при цьому не забуваючи про соціальну складову, яка також повинна бути забезпечена.

"В категорії "економ" має залишитися до 10% поїздів далекого прямування, все інше повинно перейти в "стандарт" або "комфорт". Це дозволить забезпечити соціальні потреби та збільшити дохідну частину "Укрзалізниці" за рахунок несоціальної частини перевезень. У свою чергу, це зменшить перехресне субсидування, і кошти, які ми заробляємо на вантажних перевезеннях, можна буде вкладати у відновлення вантажних поїздів, інфраструктуру і все інше", - повідомив глава "Укрзалізниці".

Нагадаємо, в Україні у зв'язку з настанням літнього сезону залізничні квитки на поїзди "Укрзалізниці" подорожчали з 1 червня на 6%.