В Харькове полиция передала в суд дело по факту присвоения сотрудниками банка 4 млн гривен

Начальник одного из отделений вместе с сотрудниками организовал схему завладения средствами банка

В Харькове полиция завершила досудебное расследование и передала в суд обвинение по факту махинаций работников банковского учреждения, которые подозреваются в присвоении 4 млн гривен банка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Всего задокументировано 10 эпизодов преступной деятельности указанных лиц. Действиями злоумышленников банку был нанесен материальный ущерб на общую сумму около 4 миллионов гривен. С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на имущество подозреваемых наложен арест", - сказано в сообщении.

Так, следствие установило, что в течение 2007-2008 годов начальник одного из отделений банковского учреждения вместе с сотрудниками отделения организовал преступную схему завладения средствами банка.

"Под видом предоставления гражданам средств в кредит они изготавливали поддельные документы. На их основании злоумышленники от имени граждан получали от банковского учреждения деньги", - отмечают в прокуратуре.

Так, расследование в уголовном производстве осуществляли следователи отдела по расследованию особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями СУ ГУНП в Харьковской области.

"Обвинительный акт направлен на рассмотрение в один из судов города Харькова. Злоумышленникам грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

Напомним, Генеральная прокуратура расследует возможное присвоение должностными лицами государственного "Ощадбанка" бюджетных средств при осуществлении закупок IT-оборудования.