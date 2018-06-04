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Интервью

"Укрзализныця" может повысить цены на проезд в купейных вагонах и СВ

НовостиИнфраструктура    04.06.2018 - 16:21
Фото: "Интерсити" (intercity.uz.gov.ua)
Фото: "Интерсити" (intercity.uz.gov.ua)

Кравцов также предложил разделить поезда дальнего следования по категориям

Исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов предлагает повысить до рыночной цену на проезд в купе и СВ (спальный вагон), а также разделить поезда дальнего следования по категориям и комфорту. Об этом он заявил в интервью "Деловой столице".

"В перевозках дальнего следования большой сегмент несоциальных перевозок. Если стоимость купе фирменного поезда - 500-600 гривен, а экономически обоснованный уровень - 800 гривен, это уже не социальные перевозки. Если билет СВ стоит 1 тыс. гривен, а экономически обоснованный уровень - 1,4 тыс. гривен, это также не социальные перевозки, это не поддержка бедных… Я продвигаю идею категоризации поездов. Разделить поезда по категориям и комфорту. Государственное регулирование цен может быть у категорий "стандарт" и "эконом", на уровне класса "комфорт" мы можем иметь конкурентную цену", - заявил он.

Кроме того, Кравцов отметил, что при этом должен оставаться гарантированный "Укрзализныцей" набор услуг для всех категорий поездов.

"У нас нет проблем с продажей билетов категории СВ, а о купе вообще молчу. Скорее, возникает ситуация, когда плацкарты не раскупаются. Мы видим высокий спрос на билеты класса "комфорт" и "люкс", - отметил он.

Также он заявил, что необходимо привести стоимость билетов в соответствие с рыночными требованиями, при этом не забывая о социальной составляющей, которая также должна быть обеспечена.

"В категории "эконом" должно остаться до 10% поездов дальнего следования, все остальное должно перейти в "стандарт" или "комфорт". Это позволит обеспечить социальные потребности и увеличить доходную часть "Укрзализныци" за счет несоциальной части перевозок. В свою очередь, это уменьшит перекрестное субсидирование, и средства, которые мы зарабатываем на грузовых перевозках, можно будет вкладывать в обновление грузовых поездов, инфраструктуру и все остальное", - сообщил глава "Укрзализныци".

Напомним, в Украине в связи с наступлением летнего сезона железнодорожные билеты на поезда "Укрзализныци" подорожали с 1 июня на 6%.

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Теги публикации: Укрзализныця, Евгений Кравцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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