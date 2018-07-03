"Укрзалізниця" підвищує ставки тарифів на користування вагонами

УЗ підвищила ставки на користування вантажними вагонами

"Укрзалізниця" (УЗ) підвищила ставки тарифів на користування своїми вагонами. Дане рішення було прийнято правлінням компанії 15 червня, передає "Центр транспортних стратегій" (ЦТС).

В "Урядовому кур'єрі" рішення було опубліковано 27 червня і буде введено в дію через 30 календарних днів після публікації.

Повідомляється, що ставки тарифів на користування вантажними вагонами УЗ встановлюються наступні (за добу з урахуванням ПДВ):

окатишевоз - 907,2 гривень;

напіввагон, вагон, переобладнаний і модернізований в напіввагон, хопер-напіввагон - 720 гривень;

думпкар, хопер-дозатор, спеціалізований вагон для проїзду бригади супроводження - 1196,4 гривень;

цементовоз - 692,4 гривень;

мінераловоз - 925,2 гривень;

зерновоз, вагон для перевезення борошна - 855,6 гривень;

автомобілевоз - 943,2 гривень;

платформа універсальна, переобладнана і модернізована платформа - 538,8 гривень;

платформа фітингова - 547,2 гривень;

платформа-лісовоз - 522 гривень;

цистерна, переобладнана і модернізована цистерна - 684 гривень;

критий вагон, рефрижераторні вагони-термоси - 817,2 гривень

Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов запропонував підвищити до ринкової ціну на проїзд в купе і СВ (спальний вагон), а також розділити потяги далекого прямування за категоріями і комфорту.