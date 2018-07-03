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"Укрзалізниця" підвищує ставки тарифів на користування вагонами

НовиниЕкономіка    03.07.2018 - 15:19
Фото: (www.facebook.com/-первая-энергетическая-ассоциация-Украины)
Фото: (www.facebook.com/-первая-энергетическая-ассоциация-Украины)

УЗ підвищила ставки на користування вантажними вагонами

"Укрзалізниця" (УЗ) підвищила ставки тарифів на користування своїми вагонами. Дане рішення було прийнято правлінням компанії 15 червня, передає "Центр транспортних стратегій" (ЦТС).

В "Урядовому кур'єрі" рішення було опубліковано 27 червня і буде введено в дію через 30 календарних днів після публікації.

Повідомляється, що ставки тарифів на користування вантажними вагонами УЗ встановлюються наступні (за добу з урахуванням ПДВ):

  • окатишевоз - 907,2 гривень;
  • напіввагон, вагон, переобладнаний і модернізований в напіввагон, хопер-напіввагон - 720 гривень;
  • думпкар, хопер-дозатор, спеціалізований вагон для проїзду бригади супроводження - 1196,4 гривень;
  • цементовоз - 692,4 гривень;
  • мінераловоз - 925,2 гривень;
  • зерновоз, вагон для перевезення борошна - 855,6 гривень;
  • автомобілевоз - 943,2 гривень;
  • платформа універсальна, переобладнана і модернізована платформа - 538,8 гривень;
  • платформа фітингова - 547,2 гривень;
  • платформа-лісовоз - 522 гривень;
  • цистерна, переобладнана і модернізована цистерна - 684 гривень;
  • критий вагон, рефрижераторні вагони-термоси - 817,2 гривень

Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов запропонував підвищити до ринкової ціну на проїзд в купе і СВ (спальний вагон), а також розділити потяги далекого прямування за категоріями і комфорту.

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Теги публікації: Укрзалізниця  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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