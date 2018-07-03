"Укрзализныця" повышает ставки тарифов на пользование вагонами

УЗ повысила ставки на пользование грузовыми вагонами

"Укрзализныця" (УЗ) повысила ставки тарифов на пользование своими вагонами. Данное решение было принято правлением компании 15 июня, передает "Центр транспортных стратегий" (ЦТС).

В "Урядовом курьере" решение было опубликовано 27 июня и будет введено в действие спустя 30 календарных дней после публикации.

Сообщается, что ставки тарифов на пользование грузовыми вагонами УЗ устанавливаются следующие (за сутки с учетом НДС):

окатышевоз - 907,2 гривен;

полувагон, вагон, переоборудованный и модернизированный в полувагон, хоппер-полувагон - 720 гривен;

думпкар, хоппер-дозатор, специализированный вагон для проезда бригад сопровождения - 1196,4 гривен;

цементовоз - 692,4 гривен;

минераловоз - 925,2 гривен;

зерновоз, вагон для перевозки муки - 855,6 гривен;

автомобилевоз - 943,2 гривен;

платформа универсальная, переоборудованная и модернизированная платформа - 538,8 гривен;

платформа фитинговая - 547,2 гривен;

платформа-лесовоз - 522 гривен;

цистерна, переоборудованная и модернизированная цистерна - 684 гривен;

крытый вагон, рефрижераторные вагоны-термосы - 817,2 гривен.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов предложил повысить до рыночной цену на проезд в купе и СВ (спальный вагон), а также разделить поезда дальнего следования по категориям и комфорту.