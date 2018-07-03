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"Укрзализныця" повышает ставки тарифов на пользование вагонами

НовостиЭкономика    03.07.2018 - 15:19
Фото: (www.facebook.com/-первая-энергетическая-ассоциация-Украины)
Фото: (www.facebook.com/-первая-энергетическая-ассоциация-Украины)

УЗ повысила ставки на пользование грузовыми вагонами

"Укрзализныця" (УЗ) повысила ставки тарифов на пользование своими вагонами. Данное решение было принято правлением компании 15 июня, передает "Центр транспортных стратегий" (ЦТС).

В "Урядовом курьере" решение было опубликовано 27 июня и будет введено в действие спустя 30 календарных дней после публикации.

Сообщается, что ставки тарифов на пользование грузовыми вагонами УЗ устанавливаются следующие (за сутки с учетом НДС):

  • окатышевоз - 907,2 гривен;
  • полувагон, вагон, переоборудованный и модернизированный в полувагон, хоппер-полувагон - 720 гривен;
  • думпкар, хоппер-дозатор, специализированный вагон для проезда бригад сопровождения - 1196,4 гривен;
  • цементовоз - 692,4 гривен;
  • минераловоз - 925,2 гривен;
  • зерновоз, вагон для перевозки муки - 855,6 гривен;
  • автомобилевоз - 943,2 гривен;
  • платформа универсальная, переоборудованная и модернизированная платформа - 538,8 гривен;
  • платформа фитинговая - 547,2 гривен;
  • платформа-лесовоз - 522 гривен;
  • цистерна, переоборудованная и модернизированная цистерна - 684 гривен;
  • крытый вагон, рефрижераторные вагоны-термосы - 817,2 гривен.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов предложил повысить до рыночной цену на проезд в купе и СВ (спальный вагон), а также разделить поезда дальнего следования по категориям и комфорту.

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Теги публикации: Укрзализныця  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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