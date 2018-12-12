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УЗ отримає нових членів правління в I кварталі 2019

Новини » Політика    12.12.2018 - 14:13
УЗ отримає нових членів правління в I кварталі 2019
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кабмін затвердив план дій з корпоративного управління УЗ

Кабінет міністрів України схвалив план дій з корпоративного управління АТ "Укрзалізниця", згідно з яким у I кварталі 2019 року призначать нових членів правління. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з планом, до кінця цього року "Укрзалізниця" має отримати голову правління. У першому кварталі наступного року планується призначення членів правління, прийняття кодексу корпоративного управління і довгострокових цілей. У другому - затвердити стратегію управління людськими ресурсами та інші необхідні елементи корпоративного управління.

 

Фото: план корпоративного управління УЗ

Нагадаємо, в кінці листопада "Укрзализниця" змінила тип акціонерного товариства з публічного на приватне. Кабінет міністрів прийняв рішення привести статут УЗ у відповідність із змінами в законодавстві, що регулюють діяльність акціонерних товариств, ще 31 жовтня. Зазначається, що зміна типу акціонерного товариства не змінює форму власності. Єдиним акціонером товариства залишається держава в особі уряду, якому належить 100% акцій "Укрзалізниці".

 

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