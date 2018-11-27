"Укрзалізниця" змінила тип акціонерного товариства з публічного на приватне

Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Зміна типу АТ не вплине форму держаної власності "Укрзалізниці"

До статуту "Укрзалізниці" 27 листопада 2018 року внесені зміни у відповідності з постановою Кабінету міністрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Відтепер українською мовою назва товариства виглядатиме так: повна - акціонерне товариство "Українська залізниця", скорочена - АТ "Укрзалізниця"; англійською мовою: повна - joint stock company Ukrainian railways, скорочена - JSC Ukrainian railways.

Як зазначили в компанії, у 2018 році почали діяти нові підходи до розмежування публічних і приватних акціонерних товариств та регулювання їх правового статусу, з'явився чіткий критерій віднесення акціонерного товариства до категорії публічного, який наблизив поняття публічного АТ до стандартів розвинутих ринків.

Тому 31 жовтня Кабінет міністрів ухвалив рішення привести статут "Укрзалізниці" у відповідність до змін у законодавстві, що регулює діяльність акціонерних товариств.

Проте зміна типу АТ не змінює форму власності. Єдиним акціонером товариства є держава в особі Кабінету міністрів, якому належить 100% акцій "Укрзалізниці".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив перейменування "Укрзалізниці" для імплементації кращих практик світового управління. Зокрема, згідно з прийнятими змінами, Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" змінює тип суспільство на приватне. Замість найменування ПАТ "Укрзалізниця" в повному варіанті буде використовуватися акціонерне товариство "Укрзалізниця", скорочене - АТ "Укрзалізниця".

Зазначимо, що Рахункова палата планує провести аудит в "Укрзалізниці". У Рахунковій палаті підозрюють керівництво "Укрзалізниці" в масштабній корупції.