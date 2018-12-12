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"Укрзализныця" получит новых членов правления в I квартале 2019

Новости » Политика    12.12.2018 - 14:13
"Укрзализныця" получит новых членов правления в I квартале 2019
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кабмин утвердил план действий по корпоративному управлению УЗ

Кабинет министров Украины принял план действий по корпоративному управлению АО "Укрзализныця", согласно которому в I квартале 2019 года назначат новых членов правления. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно плану, до конца этого года "Укрзализныця" должна получить главу правления. В первом квартале следующего года планируется назначение членов правления, принятие кодекса корпоративного управления и долгосрочных целей. Во втором - утвердить стратегию управления человеческими ресурсами и другие необходимые элементы корпоративного управления.

 

Фото: план корпоративного управления УЗ

Напомним, в конце ноября "Укрзализныця" сменила тип акционерного общества с публичного на частное. Кабинет министров принял решение привести устав УЗ в соответствие с изменениями в законодательстве, которые регулируют деятельность акционерных обществ, еще 31 октября. Отмечается, что изменение типа акционерного общества не меняет форму собственности. Единственным акционером общества остается государство в лице правительтсва, которому принадлежит 100% акций "Укрзализныци".

 

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