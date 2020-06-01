"Укрзалізниця" не отримала дозволи на поїздки з п'яти областей

Всього з 1 червня відновили поїздки 439 приміських поїзда
"Укрзалізниця" з 1 червня відновила залізничне сполучення. При цьому відразу в п'яти областях не надали УЗ рішення про ослаблення карантину.
Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
зокрема, станом на 1 червня не були надані рішення від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрацій Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Рівненської та Чернівецької областей.
У Хмельницькій області є дозвіл про курсування лише на двох напрямках: Жмеринка - Гречани та Хмельницький - Волочиськ.
Всього з 1 червня "Укрзалізниця" відновила 439 приміських потяги:
Раніше РБК-Україна писало, що з 1 червня УЗ відновила курсування поїздів по 30 напрямках далекого прямування.
Як відзначали в "Укрзалізниці", пасажирів у поїзди будуть допускати тільки в захисних масках.
Автор: Игорь Литвиненко