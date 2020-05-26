ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сервіс покупки залізничних квитків відновив роботу

Новини » Суспільство     26.05.2020 - 21:12
Сервіс покупки залізничних квитків відновив роботу
Фото: "Укрзалізниця" почала продаж залізничних квитків (РБК-Україна)

Раніше сервіс був недоступний

На сайті "Укрзалізниці" відновив роботу сервіс купівлі залізничних квитків. Раніше сервіс був недоступний.

Квитки можна замовити онлайн на сайті УЗ, передає РБК-Україна.

Зазначимо, менше години тому міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про початок продажу ж/д квитків. При цьому на сайті УЗ така можливість була відсутня. При спробі зайти на сервіс повідомлялося про проведення технічних робіт, зокрема, оновлення програмного забезпечення.

В "Укрзалізниці" повідомили, що купити квитки наразі можна лише у веб-версії сервісу. Мобільний додаток поки що не працюватиме.

Новина доповнюється...

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Укрзалізницябилеты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся