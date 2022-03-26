"Укрзалізниця" організувала евакуаційний поїзд до Чехії

"Чеські залізниці" спільно з "Укрзалізницею" домовилися про евакуаційний рейс із Мостиської у Львівській області до міста Богумін. Українці зможуть поїхати безкоштовно.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал УЗ.
"Поїзд №911 Мостиська ІІ – Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська 27 березня о 15:15 та прибуватиме в Богумін о 21:26", – йдеться в повідомленні.
Мешканці інших міст можуть дістатися до Мостиської електропоїздом зі Львова. Найзручніший рейс відправляється з міста Лева о 9:02. Прибуття до станції Мостиська ІІ – об 11:03.
Нагадаємо, що на Київщині запустили спеціальний чат-бот для пошуку зниклих людей.
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