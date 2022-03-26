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"Укрзалізниця" організувала евакуаційний поїзд до Чехії

Фото: Евакуаційний поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорців

"Чеські залізниці" спільно з "Укрзалізницею" домовилися про евакуаційний рейс із Мостиської у Львівській області до міста Богумін. Українці зможуть поїхати безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал УЗ.

"Поїзд №911 Мостиська ІІ – Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська 27 березня о 15:15 та прибуватиме в Богумін о 21:26", – йдеться в повідомленні.

Мешканці інших міст можуть дістатися до Мостиської електропоїздом зі Львова. Найзручніший рейс відправляється з міста Лева о 9:02. Прибуття до станції Мостиська ІІ – об 11:03.

Нагадаємо, що на Київщині запустили спеціальний чат-бот для пошуку зниклих людей.

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