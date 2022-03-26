UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрзализныця" организовала эвакуационный поезд в Чехию

Фото: Эвакуационный поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорцив

"Чешские железные дороги" совместно с "Укрзализныцей" договорились об эвакуационном рейсе из Мостиской во Львовской области в город Богумин. Украинцы смогут уехать бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал УЗ.

"Поезд №911 Мостиска ІІ – Богумин будет отправляться со станции Мостиска 27 марта в 15:15 и прибывать в Богумин в 21:26", – говорится в сообщении.

Жители других городов могут добраться в Мостиску электропоездом со Львова. Самый удобный рейс отправляется из города Льва в 9:02. Прибытие на станцию Мостиска II – в 11:03.

Напомним, что в Киевской области запустили специальный чат-бот для поиска пропавших людей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяЧехияэвакуацияЛьвовская областьВторжение России в УкраинуВойна России против Украины