"Укрзализныця" организовала эвакуационный поезд в Чехию

"Чешские железные дороги" совместно с "Укрзализныцей" договорились об эвакуационном рейсе из Мостиской во Львовской области в город Богумин. Украинцы смогут уехать бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный Telegram-канал УЗ .

"Поезд №911 Мостиска ІІ – Богумин будет отправляться со станции Мостиска 27 марта в 15:15 и прибывать в Богумин в 21:26", – говорится в сообщении.

Жители других городов могут добраться в Мостиску электропоездом со Львова. Самый удобный рейс отправляется из города Льва в 9:02. Прибытие на станцию Мостиска II – в 11:03.