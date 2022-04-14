Укрзалізниці передали 15 станцій супутникового інтернету StarLink

Укрзалізниця отримала 15 супутникових інтернет-терміналів Starlink, які покликані забезпечувати комунікаційну інфраструктуру України під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Департаменту комунікацій Секретаріату КМУ на Урядовому порталі.