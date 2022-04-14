Укрзалізниці передали 15 станцій супутникового інтернету StarLink
Укрзалізниця отримала 15 супутникових інтернет-терміналів Starlink, які покликані забезпечувати комунікаційну інфраструктуру України під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Департаменту комунікацій Секретаріату КМУ на Урядовому порталі.
Зазначається, що такі системи українським залізничникам надала одна з найбільших вітчизняних IT-компаній.
"Компанія отримала 10 пристроїв Starlink першого покоління і 5 - другого", - йдеться в повідомленні. Всі вони передані УЗ.
Starlink - це супутниковий інтернет-сервіс SpaceX, який дозволяє користувачам у віддалених або охоплених війною регіонах світу отримувати доступ до інтернету на широкосмугових швидкостях за допомогою терміналів або антен, які виглядають як невелика телевізійна тарілка.
Раніше в агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) заявляли, що Україні передали 5 тисяч станцій StarLink.
Нагадаємо також, що РБК-Україна публікувало покрокову інструкцію для підключення до Starlink.
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