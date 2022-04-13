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Укрзалізниця опублікувала графік відновленої електрички "Суми-Краснопілля"

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Сумська область, Середа 13 квітня 2022 11:13
Укрзалізниця опублікувала графік відновленої електрички "Суми-Краснопілля" Фото: у Сумах відновили електричку до Краснопілля (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Юрченко

Укрзалізниця дала точний графік курсування відновленого приміського потягу "Суми-Краснопілля". Електричка відновить рух вже 14 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської міської Ради.

Проїзд у приміському потязі буде безкоштовним. Рейси відправлятимуться щоденно:

  • Суми - Краснопілля (відправлення о 6:30 та 15:00 - прибуття о 7:47 та 16:17 відповідно);
  • Краснопілля - Суми (відправлення о 8:10 та 16:40 - прибуття о 9:28 та 17:56 відповідно).

Також у міській раді нагадали, що з 7 квітня відновилося залізничне сполучення між Сумами та Харковом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Сумській області поступово відновлюється приміське сполучення.

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Укрзалізниця Сумская область
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