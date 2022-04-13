Укрзалізниця опублікувала графік відновленої електрички "Суми-Краснопілля"
Фото: у Сумах відновили електричку до Краснопілля (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Укрзалізниця дала точний графік курсування відновленого приміського потягу "Суми-Краснопілля". Електричка відновить рух вже 14 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської міської Ради.
Проїзд у приміському потязі буде безкоштовним. Рейси відправлятимуться щоденно:
- Суми - Краснопілля (відправлення о 6:30 та 15:00 - прибуття о 7:47 та 16:17 відповідно);
- Краснопілля - Суми (відправлення о 8:10 та 16:40 - прибуття о 9:28 та 17:56 відповідно).
Також у міській раді нагадали, що з 7 квітня відновилося залізничне сполучення між Сумами та Харковом.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Сумській області поступово відновлюється приміське сполучення.
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