Укрзалізниця відновлює рух електрички "Суми - Краснопілля"
Фото: Укрзалізниця відновлює рух електрички з Сум (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Сумській області поступово відновляють рух приміських потягів. Вже з 14 квітня поновить роботу електричка "Суми - Краснопілля".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
З 14 квітня щоденно відправлятимуться рейси:
- Суми - Краснопілля (відправлення о 6:30 та 15:00 - прибуття о 7:47 та 16:17 відповідно);
- Краснопілля - Суми (відправлення о 8:10 та 16:40 - прибуття о 9:28 та 17:56 відповідно).
Нагадаємо, що з 2 квітня Укрзалізниця призначила новий маршрут, який курсує з Харкова до Трускавця.
Крім того, рух приміських потягів відновився у Львівській області.
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