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Укрзалізниця відновлює рух електрички "Суми - Краснопілля"

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Суми, Вівторок 12 квітня 2022 11:55
Укрзалізниця відновлює рух електрички "Суми - Краснопілля" Фото: Укрзалізниця відновлює рух електрички з Сум (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумській області поступово відновляють рух приміських потягів. Вже з 14 квітня поновить роботу електричка "Суми - Краснопілля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

З 14 квітня щоденно відправлятимуться рейси:

  • Суми - Краснопілля (відправлення о 6:30 та 15:00 - прибуття о 7:47 та 16:17 відповідно);
  • Краснопілля - Суми (відправлення о 8:10 та 16:40 - прибуття о 9:28 та 17:56 відповідно).

Нагадаємо, що з 2 квітня Укрзалізниця призначила новий маршрут, який курсує з Харкова до Трускавця.

Крім того, рух приміських потягів відновився у Львівській області.

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