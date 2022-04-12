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Люди повертаються додому. Зростає попит на поїзди із західних регіонів в центр України

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Вівторок 12 квітня 2022 19:27
Люди повертаються додому. Зростає попит на поїзди із західних регіонів в центр України Фото: Поїзд Укрзалізниці (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Катерина Гончарова

Найбільшим попитом користуються нічні поїзди відправленням зі Львова

Під час війни Росії проти України все більше наших громадян повертаються додому: українці частіше стали їхати із західних регіонів назад до своїх домівок. Зокрема, фіксується стійкий попит на поїзди зі Львова до Києва.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на допис автора влогу "Железные Магистрали" Олега Васильєва.

"Українці повертаються до дому. Якщо кілька тижнів назад був ажіотаж у напрямку Київ-Львів, то зараз все навпаки. Видно, що починає формуватися стійкий пасажиропотік у зворотному напрямку", - зауважує блогер.

За його словами, зараз найбільшим попитом користуються поїзди відправленням зі Львова у проміжку часу 23:00-01:00.

"Водночас є можливість виїхати у напрямку Захід-Київ денними поїздами. Щодо сполучення Польща-Україна, то за маршрутом Варшава-Київ квитки відсутні з 10 по 15 квітня. Але багато вільних місць у поїзді Пшемисль-Київ", - пояснює Васильєв.

Він наводить приклади квитків, які були у наявності на 10 квітня:

Люди повертаються додому. Зростає попит на поїзди із західних регіонів в центр України

Люди повертаються додому. Зростає попит на поїзди із західних регіонів в центр України

З-за кордону щодня повертаються 25-30 тисяч людей

Тим часом немало українців також повертаються додому і з-за кордону. На територію країни з початку повномасштабної війни повернулися 870 тисяч громадян. Проте покинули країну близько 3,3 млн осіб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка.

За його даними, лише перші дні війни в Україну повернулись приблизно 10 тисяч людей. Тим часом зараз в країну щодня повертаються приблизно 25-30 тисяч людей. Переважно це жінки, діти та літні люди.

"З ким у нас була можливість спілкуватися, вони кажуть, що бачать, що ситуація особливо в західних областях безпечніша. І вони не можуть далі залишатися за кордоном, а готові повернутися до країни та залишатись тут", - зазначив представник відомства.

Нагадаємо, Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів на Південно-Західній залізниці.

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