Окупанти кілька разів на день обстрілюють залізничні станції України: відео

Російські окупанти кілька разів на день обстрілюють залізничну інфраструктуру України. Сьогодні під удар загарбників потрапила одна зі станцій на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Укрзалізниці Олександра Камишина .

"Все, що на землі, ми зробимо самі", - підкреслив Камишин.

Голова правління додав, що Залізничні станції Укрзалізниці піддаються обстрілу кілька разів на день. Він закликав світову спільноту допомогти залізниці із закриттям неба.

"Черговий обстріл залізничної інфраструктури. Цього разу під обстріл потрапила ще одна станція на сході країни", - написав у своєму Telegram Камишин.

Нагадаємо, на 28-й день війни російські окупанти завдали удару по залізничній станції Очеретине у Донецькій області.

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