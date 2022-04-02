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Окупанти кілька разів на день обстрілюють залізничні станції України: відео

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Київ, Субота 02 квітня 2022 14:59
Окупанти кілька разів на день обстрілюють залізничні станції України: відео Скріншот з відео (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти кілька разів на день обстрілюють залізничну інфраструктуру України. Сьогодні під удар загарбників потрапила одна зі станцій на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Укрзалізниці Олександра Камишина.

"Черговий обстріл залізничної інфраструктури. Цього разу під обстріл потрапила ще одна станція на сході країни", - написав у своєму Telegram Камишин.

Голова правління додав, що Залізничні станції Укрзалізниці піддаються обстрілу кілька разів на день. Він закликав світову спільноту допомогти залізниці із закриттям неба.

"Все, що на землі, ми зробимо самі", - підкреслив Камишин.

Нагадаємо, на 28-й день війни російські окупанти завдали удару по залізничній станції Очеретине у Донецькій області.

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