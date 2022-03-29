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Для Харкова розширять приміське сполучення, – "Укрзалізниця"

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Харківська область, Вівторок 29 березня 2022 18:53
Для Харкова розширять приміське сполучення, – "Укрзалізниця" Фото: Приміський поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорців

"Укрзалізниця" вирішила розширити залізничне сполучення Харкова з низкою населених пунктів області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал УЗ.

"Укрзалізниця" розширює приміське сполучення для Харкова і з 30 березня призначає нові поїзди сполученням Харків – Дергачі. Дизель-поїзди з Харкова відправлятимуться о 7:10 та о 15:00, в зворотному напрямку, з Дергачів – о 8:00 та о 15:40", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, перевізник вирішив збільшити кількість рейсів на наявних маршрутах. "Південна залізниця" призначала додаткові рейси, зокрема, за напрямами Люботин – Харків – Люботин, а також Харків – Огульці та Огульці – Люботин.

До слова, Верховна Рада розгляне законопроект щодо покарання за символіку окупантів.

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