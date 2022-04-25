"Укрзалізниця" відновлює сполучення між Сумами та Києвом
Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький анонсував відновлення регулярного залізничного сполучення між Сумами та Києвом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис очільника області в Telegram.
Голова Сумської ОВА розповів про відновлення сполучення обласного центру зі столицею з 28 квітня. Рейси в обидва боки будуть щоденними.
"Відновили залізничне сполучення до столиці. Без пересадок! З 28 квітня щоденно курсуватиме поїзд №779/780 зі сполученням Суми – Київ.
Відправлення поїзду із Сум о 07:07
- з міста Ворожба − о 08:22;
- з міста Конотоп − о 09:38;
- з міста Ніжин − об 11:04.
Прибуття до Києва о 13:00", – йдеться в повідомленні.
У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 14:41. Він проїжджатиме Ніжин (о 16:38), Конотоп (18:04) і Ворожбу (19:36). До Сум потяг прибуватиме о 20:33.
До слова, Міжнародний кримінальний суд приєднався до розслідування воєнних злочинів РФ на території України.
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