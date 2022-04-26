УЗ попередила про тимчасові зміни в русі потягів зі Львова

"Укрзалізниця" повідомила про тимчасові зміни у розкладі та маршрутах руху регіональних поїздів. Зокрема, мова йде про напрямок зі Львова до Чернівців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

"У зв’язку з проведенням технічного обслуговування дизель-поїзда ДПКр-2 зазнає тимчасових змін розклад руху регіонального поїзда № 702/701, що курсує у сполученні Львів - Чернівці", - йдеться в повідомленні.

Так, 28 квітня поїзд не курсуватиме у сполученні Львів - Чернівці, а 29 квітня поїзд не курсуватиме у сполученні Чернівці - Львів.

Разом з тим, 29 квітня у сполученні Львів - Чернівці та 30 квітня у сполученні Чернівці - Львів поїзд № 702/701 курсуватиме за звичним графіком.

Крім того, у зв'язку з продовженням колійних ремонтних робіт тимчасово зміниться маршрут руху регіонального поїзда № 816/815, що курсує у сполученні Львів - Чернівці: 27 та 29 квітня поїзд курсуватиме лише до ст. Коломия та зворотно.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила сім евакуаційних рейсів на сьогодні.

Також стало відомо, що УЗ відновлює сполучення між Сумами та Києвом.

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