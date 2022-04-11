Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів на Південно-Західній залізниці

Укрзалізниця з 12 квітня відновлює рух приміських поїздів на Південно-Західній залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Повідомляється, що з 12 квітня щодня курсуватимуть рейси за такими напрямками:

Раніше ми повідомляли, що в Укрзалізниці розповіли, коли відновлять залізничний міст з Ірпеня до Києва.

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