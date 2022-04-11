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Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів на Південно-Західній залізниці

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Понеділок 11 квітня 2022 18:31
Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів на Південно-Західній залізниці Укрзалізниця (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Самарук

Укрзалізниця з 12 квітня відновлює рух приміських поїздів на Південно-Західній залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що з 12 квітня щодня курсуватимуть рейси за такими напрямками:

  • Терещенська - Шостка (відправлення о 15:07, прибуття 15:30, зворотно відправлення о 15:50, прибуття о 16:15);
  • Конотоп - Шостка (відправлення о 06:40, прибуття о 08:38, зворотно відправлення о 08:58, прибуття о 10:56);
  • Конотоп - Ворожба (відправлення о 9:20, прибуття об 11:29, зворотно відправлення о 11:55, прибуття 14:00);
  • Конотоп - Бахмач (відправлення о 07:00 та 15:50, прибуття о 7:40 та 16:30 відповідно, зворотно відправлення о 07:55 та 16:50, прибуття о 08:35 та 17:30 відповідно);
  • Хутір Михайлівський - Конотоп (відправлення о 06:15 та 13:50 - прибуття о 08:46 та 17:50 відповідно); зворотно - о 10:25 та 14:20, прибуття відповідно о 12:54 та 16:49;
  • Терещенська - Конотоп (відправлення о 07:14, прибуття о 08:46) Цей маршрут курсуватиме лише 12 квітня замість Хутір Михайлівський - Конотоп.

Раніше ми повідомляли, що в Укрзалізниці розповіли, коли відновлять залізничний міст з Ірпеня до Києва.

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