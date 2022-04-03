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З Донбасу за добу евакуювали 955 осіб

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Неділя 03 квітня 2022 06:28
З Донбасу за добу евакуювали 955 осіб Фото: евакуація людей (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Мирончук

За добу 2 квітня з Донецької та Луганської областей було евакуйовано 955 місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Об'єднаних сил у Facebook.

Евакуація з Донецької області:

  • З Вугледара евакуювали 155 осіб, з яких 39 дітей та 4 особи з інвалідністю.
  • З Мар'їнки евакуювали 27 осіб, з них 1 дитина.
  • З Новогродівки евакуювали 7 осіб, з яких 2 дитини.

З Луганської області евакуювали 800 осіб з населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна і Кремінна.

Всього в період з 24 лютого 2022 року евакуйовано з населених пунктів Луганської області близько 20598 осіб і з населених пунктів Донецької області близько 6584 осіб.

Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, з Бердянська до Запоріжжя евакуюють понад 500 осіб. Для цього направили 10 великих автобусів.

Раніше Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на неділю, 3 квітня.

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