З Донбасу за добу евакуювали 955 осіб
За добу 2 квітня з Донецької та Луганської областей було евакуйовано 955 місцевих жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Об'єднаних сил у Facebook.
Евакуація з Донецької області:
- З Вугледара евакуювали 155 осіб, з яких 39 дітей та 4 особи з інвалідністю.
- З Мар'їнки евакуювали 27 осіб, з них 1 дитина.
- З Новогродівки евакуювали 7 осіб, з яких 2 дитини.
З Луганської області евакуювали 800 осіб з населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна і Кремінна.
Всього в період з 24 лютого 2022 року евакуйовано з населених пунктів Луганської області близько 20598 осіб і з населених пунктів Донецької області близько 6584 осіб.
Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, з Бердянська до Запоріжжя евакуюють понад 500 осіб. Для цього направили 10 великих автобусів.
Раніше Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на неділю, 3 квітня.
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