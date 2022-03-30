Укрзалізниця відновить сполучення з Тростянцем протягом трьох днів
Фото: Укрзалізниця відновить сполучення з Тростянцем протягом трьох днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Укрзалізниця почала відновлювати сполучення з Тростянцем. Це займе три дні часу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна.
"Сьогодні ми доїхали до міста Тростянець, що на Сумщині. Вже за три дні ми сюди відновимо залізничне сполучення, а ще два дні тому тут був ворог. Наші війська його відбили. Те що було раніше привокзальною площею - виглядає страшно, але нічого, перемагаємо й відбудуємо", - заявив Камишін.
Війна Росії проти України триває тридцять п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.