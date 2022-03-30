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Укрзалізниця відновить сполучення з Тростянцем протягом трьох днів

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Середа 30 березня 2022 21:03
Укрзалізниця відновить сполучення з Тростянцем протягом трьох днів Фото: Укрзалізниця відновить сполучення з Тростянцем протягом трьох днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Укрзалізниця почала відновлювати сполучення з Тростянцем. Це займе три дні часу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна.

"Сьогодні ми доїхали до міста Тростянець, що на Сумщині. Вже за три дні ми сюди відновимо залізничне сполучення, а ще два дні тому тут був ворог. Наші війська його відбили. Те що було раніше привокзальною площею - виглядає страшно, але нічого, перемагаємо й відбудуємо", - заявив Камишін.

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