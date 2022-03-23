Через хакерську атаку Укрзалізниця тимчасово зупиняє продаж квитків онлайн

Онлайн-сервіси з продажу квитків та телефонія Укрзалізниці наразі тимчасово не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Зазначається, що все через масову атаку на провайдерів зв'язку.

Також повідомляється, що пасажирські дані у безпеці та на рух поїздів це не вплине.

Окрім того, зв'язок з Укрзалізницею можливий через соцмережі та за номерами: