ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські окупанти обстріляли залізничну станцію у Донецькій області

Новость на русском →
Донецька область, Середа 23 березня 2022 17:59
Російські окупанти обстріляли залізничну станцію у Донецькій області Окупнати знищили станцію в Одеській області (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 28-й день руйнує українські міста та вбиває людей. Зокрема, цього разу російські окупанти обстріляли залізничну станцію Очеретине в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Укрзалізниці Олександра Камишіна.

За його словами, ворог і далі продовжує знищувати залізничну інфраструктуру.

"Ворог продовжує прицільно бити по залізничній інфраструктурі. Щойно прилетіло на станцію Очеретино, Донецька залізниця. Слава богу, цього разу без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти обстріляли залізничну станцію у Донецькій областіРосійські окупанти обстріляли залізничну станцію у Донецькій областіУ Донецькій області російські окупанти знищили залізничну станцію (t.me/zalizni_zminy)

Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі російські окупанти знищили художній музей.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 28-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Вторгнення Росії до України Війна в Україні
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами