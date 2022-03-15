ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна розпочала конфіскацію 15 тисяч російських вагонів

Новость на русском →
Україна, Вівторок 15 березня 2022 10:23
Україна розпочала конфіскацію 15 тисяч російських вагонів Фото: Україна розпочала конфіскацію 15 тисяч російських вагонів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна розпочала конфіскацію 15 тисяч російських вагонів, які перебувають на території України. Це стало можливим після підписання президентом закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу "Укрзалізниці" Олександра Камишина.

За даними УЗ, зараз 15 тис. російських вагонів стоять на коліях України, які належать 250 компаніям.

"Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є РФ. Далі буде Кабмін, РНБО, указ президента, та ще один закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже", - йдеться в повідомленні.

Визначення хто з власників вагонів має в капіталі частку РФ - теж задача нешвидка. "Хоча є компанії, які точно належать РФ. Зокрема, це ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг. Це вже більше 3000 вагонів", - зазначили в УЗ.

Українських вагонів на території Росії всього 482.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Загрози або пропаганда. Чи застосує Росія зброю масового ураження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загрози або пропаганда. Чи застосує Росія зброю масового ураження