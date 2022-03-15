Україна розпочала конфіскацію 15 тисяч російських вагонів
Україна розпочала конфіскацію 15 тисяч російських вагонів, які перебувають на території України. Це стало можливим після підписання президентом закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу "Укрзалізниці" Олександра Камишина.
За даними УЗ, зараз 15 тис. російських вагонів стоять на коліях України, які належать 250 компаніям.
"Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є РФ. Далі буде Кабмін, РНБО, указ президента, та ще один закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже", - йдеться в повідомленні.
Визначення хто з власників вагонів має в капіталі частку РФ - теж задача нешвидка. "Хоча є компанії, які точно належать РФ. Зокрема, це ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг. Це вже більше 3000 вагонів", - зазначили в УЗ.
Українських вагонів на території Росії всього 482.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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