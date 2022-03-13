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Від початку російського вторгнення загинули понад 30 працівників Укрзалізниці

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Україна, Неділя 13 березня 2022 16:17
Від початку російського вторгнення загинули понад 30 працівників Укрзалізниці Скільки працівників Укрзалізнці загинуло під час війни (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. З того часу у ході війни загинули 33 працівники Укрзалізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Зазначається, що залізничники, які з перших днів перебувають у самому вирі подій, вже евакуювали понад 2 мільйони українців.

Попри евакуацію дітей та жінок з гарячих точок, за час воєнних дій померли 33 співробітників Укрзалізниці.

"З початку збройної агресії Росії ми втратили назавжди 33 колеги - з них сьогодні першу безпосередньо в рейсі, - йдеться у зверненні Укрзалізниці.

Також, щоб провести колег, компанія організувала спонтанний концерт на вокзалі. Як зазначають в Укрзалізниці - це "про пам'ять, про повагу, про гідність і про силу".

Від початку російського вторгнення загинули понад 30 працівників УкрзалізниціВід початку російського вторгнення загинули понад 30 працівників УкрзалізниціСкільки співробітників Укрзалізниці загинули з початку російського вторгнення (t.me/UkrzalInfo)

Раніше ми повідомляли, що у Донецькій області окупанти обстріляли евакуаційний поїзд, загинула провідниця.

Також ми писали, що Укрзалізниця призначила 2 додаткових регулярних поїзди.

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Укрзалізниця
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