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"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші внутрішні рейси

Новини » Суспільство     03.02.2020 - 09:50
"Укрзалізниця" назвала найпопулярніші внутрішні рейси
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Квитки на рейс Київ-Харків придбали 1,7 млн пасажирів

Найпопулярнішим внутрішнім рейсом в Україні став маршрут Київ-Харків, квитки на який в 2019 році придбали 1,7 мільйона пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Наголошується, що також в топ-5 рейсів увійшли рейси Київ-Львів (1,6 млн пасажирів), Київ-Дніпро (1,3 млн), Київ-Вінниця (1,1 млн) і Київ-Одеса (0,9 млн).

&quot;Укрзалізниця&quot; назвала найпопулярніші внутрішні рейси

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що протягом 2019 року "Укрзалізниця" перевезла в країни Європейського союзу і назад 942,1 тисяч пасажирів, що на 14,9% вище показників 2018 року. Найпопулярнішим в 2019 році став маршрут Київ-Перемишль.

Також повідомлялося, що 22 січня в Давосі Міністерство інфраструктури України підписав "Меморандум про взаєморозуміння" з залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. Згідно з "Меморандумом", німецький залізничний оператор Deutsche Bahn буде консультувати і підтримувати українську залізницю в питаннях управління і технічних питаннях.

Підписання договору про співпрацю з Deutsche Bahn український уряд планує провести 5 лютого.

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