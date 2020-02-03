"Укрзализныця" назвала самые популярные внутренние рейсы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Билеты на рейс Киев-Харьков приобрели 1,7 млн пассажиров

Самым популярным внутренним рейсом в Украине стал маршрут Киев-Харьков, билеты на который в 2019 году приобрели 1,7 миллиона пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что также в топ-5 рейсов вошли рейсы Киев-Львов (1,6 млн пассажиров), Киев-Днепр (1,3 млн), Киев-Винница (1,1 млн) и Киев-Одесса (0,9 млн).

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на протяжении 2019 года "Укрзализныця" перевезла в страны Европейского союза и обратно 942,1 тысяч пассажиров, что на 14,9% выше показателей 2018 года. Самым популярным в 2019 году стал маршрут Киев-Перемышль.

Также сообщалось, что 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Согласно "Меморандуму", немецкий железнодорожний оператор Deutsche Bahn будет консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в вопросах управления и технических вопросах.

Подписание договора о сотрудничестве с Deutsche Bahn украинское правительство планирует провести 5 февраля.