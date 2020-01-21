УЗ відзвітувала про зростання пасажиропотоку в країни Євросоюзу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найпопулярнішим в 2019 році став маршрут "Київ-Перемишль"

протягом 2019 року "Укрзалізниця" перевезла в країни Європейського союзу і назад 942,1 тисяч пасажирів, що на 14,9% вище показників 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Повідомляється, що найпопулярнішим став маршрут "Київ-Перемишль".

"зокрема, поїздами № 715/716 і № 705/706, які курсують з Києва до Перемишля, в минулому році туди і назад подорожувало понад 482 тис. пасажирів. Серед інших популярних поїздів № 67/68 Київ - Варшава - Київ, який обрали 61 тис. пасажирів, № 35/36 Одеса - Перемишль - Одеса (59 тис. Пасажирів) і № 31/32 Київ - Рига (24 тис. Пасажирів)", - повідомили в УЗ.

Раніше РБК-Україна писало, що, починаючи з 23 січня потяг "Інтерсіті" №747 сполученням Київ-Тернопіль курсуватиме з більшою періодичністю. Поїзд курсуватиме щоденно, а не через день. Зміни в розкладі дозволять поліпшити сполучення між Тернополем і Києвом і забезпечити зручну пересадку на внутрішні і міжнародні маршрути.

Також повідомлялося, що 7 січня в роботі потяга українського виробництва, який випливає з Києва до аеропорту "Бориспіль", стався збій. Поїзд близько 13:30 зробив вимушену зупинку біля станції "Деміївська". Пасажири були пересаджені в інший рухомий склад і доставлені в аеропорт.