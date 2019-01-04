"Укрзалізниця" призначила новий поїзд сполученням Покровськ-Харків

Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Поїзд почне курсувати з 18 січня

"Укрзалізниця" призначила потяг №205/206 Покровськ - Харків з 18 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як зазначається, він курсуватиме по п’ятницях та неділях.

Із Покровська поїзд вирушатиме о 09:20 та прибуватиме до Харкова о 14:49. Зворотно він вирушатиме о 16:35 та прибуватиме до Покровська о 22:01. Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Миколаївка-Донец, Богуславський, Павлоград-1, Лозова, Краснопавлівка та Лихачове.

"Графік поїзда розроблений так, щоб пасажири, які прибуватимуть до Харкова, могли пересісти на поїзди, що курсують до інших регіонів України. Зокрема, у напрямку Києва, Львова, Одеси, Херсона, Новоолексіївки та інших міст", - зазначив керівник УЗ Євген Кравцов.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на зимові свята 39 додаткових поїздів. Всього було відкрито продаж на 311 рейсів.

Раніше повідомлялося, що компанія "Укрзалізниця" планує підвищити тарифи на вантажні і пасажирські перевезення в Україні в 2019 році.

РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" призначила новий нічний поїзд на Закарпаття, який почав курсувати з 16 грудня.