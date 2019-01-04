"Укрзализныця" назначила новый поезд сообщением Покровск-Харьков

Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Поезд начнет курсировать с 18 января

"Укрзализныця" назначила поезд №205/206 Покровск - Харьков с 18 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отмечается, он будет курсировать по пятницам и воскресеньям.

Из Покровская поезд будет отправляться в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49. Обратно он будет отправляться в 16:35 и прибывать в Покровская в 22:01. Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.

"График поезда разработан так, чтобы пассажиры, которые будут прибывать в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в других регионов Украины. В частности, в направлении Киева, Львова, Одессы, Херсона, Новоалексеевки и других городов", - отметил руководитель УЗ Евгений Кравцов.

Напомним, "Укрзализныця" назначила на зимние праздники 39 дополнительных поездов. Всего было открыто продажа на 311 рейсов.

Ранее сообщалось, что компания "Укрзализныця" планирует " повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки в Украине в 2019 году.

РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" назначила новый ночной поезд на Закарпатье, который начал курсировать с 16 декабря.