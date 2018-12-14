"Укрзалізниця" в 2019 році планує підвищити ціни на квитки

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У 2019 році "Укрзалізниця" планує в два етапи підвищити тарифи на пасажирські перевезення, збільшивши їх на 25,4%

Компанія "Укрзалізниця" планує підвищити тарифи на вантажні і пасажирські перевезення в Україні в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до консолідованого проекту фінансового плану "Укрзалізниці" на 2019 рік.

Згідно з фінпланом, в наступному році передбачається індексація тарифів на перевезення пасажирів у межах України з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%. Як відзначають в компанії, в середньому за рік підвищення тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні складе 12,4%. При цьому індексація тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні не передбачена.

Крім того, з 1 квітня заплановано підвищення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні в середньому на 13-21% в залежності від категорії поїзда і типу вагона.

В 2019 році УЗ планує перевезти 201 млн пасажирів, що більше очікуваного результату 2018 року на 0,5% та менше плану на 2018 рік на 0,2%.

Згідно з документом, компанія заклала у фінплан підвищення тарифів на вантажні перевезення на рівень індексу цін виробників за підсумками 2018 року. Зокрема, з 1 лютого 2019 року підвищення тарифу передбачено на 16,6%, з 1 квітня - на 2,5%, з 1 липня - на 5% і з 1 жовтня - на 7,5%.

Нагадаємо, ціни на квитки в пасажирських поїздах в Україні з 1 жовтня 2018 року зросли на 12%.