ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Укрзалізниця" в 2019 році планує підвищити ціни на квитки

Новини » Суспільство    14.12.2018 - 21:43
"Укрзалізниця" в 2019 році планує підвищити ціни на квитки
Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

У 2019 році "Укрзалізниця" планує в два етапи підвищити тарифи на пасажирські перевезення, збільшивши їх на 25,4%

Компанія "Укрзалізниця" планує підвищити тарифи на вантажні і пасажирські перевезення в Україні в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку до консолідованого проекту фінансового плану "Укрзалізниці" на 2019 рік.

Згідно з фінпланом, в наступному році передбачається індексація тарифів на перевезення пасажирів у межах України з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%. Як відзначають в компанії, в середньому за рік підвищення тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні складе 12,4%. При цьому індексація тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні не передбачена.

Крім того, з 1 квітня заплановано підвищення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні в середньому на 13-21% в залежності від категорії поїзда і типу вагона.

В 2019 році УЗ планує перевезти 201 млн пасажирів, що більше очікуваного результату 2018 року на 0,5% та менше плану на 2018 рік на 0,2%.

Згідно з документом, компанія заклала у фінплан підвищення тарифів на вантажні перевезення на рівень індексу цін виробників за підсумками 2018 року. Зокрема, з 1 лютого 2019 року підвищення тарифу передбачено на 16,6%, з 1 квітня - на 2,5%, з 1 липня - на 5% і з 1 жовтня - на 7,5%.

Нагадаємо, ціни на квитки в пасажирських поїздах в Україні з 1 жовтня 2018 року зросли на 12%.

"Укрзалізниця" призначила новий поїзд на Закарпаття УЗ не буде заручником схем при купівлі пального, - Кравцов
Новини України Укрзалізниця
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся