На зимові свята призначили вже 39 додаткових поїздів

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Укразалізниця відкрила продаж на 311 рейсів

"Укрзалізниця" збільшила кількість додаткових поїздів на зимові свята до 39. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як зазначається, нещодавно призначено додатковий поїзд № 285/276 Дніпро - Львів та відкрито продаж квитків на рейс поїзда № 219 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, що відбудеться 30 грудня. Загалом на зимові свята призначено вже 39 додаткових поїздів на 311 рейсів.

Так, додатковий поїзд № 285/276 Дніпро - Львів здійснить рейси у напрямку Львова 29 грудня та 1, 3, 7 і 11 січня. У напрямку Дніпра - 30 грудня та 2, 4, 8 і 12 січня. Із Дніпра поїзд вирушатиме о 18:00 та прибуватиме до Львова наступного дня о 12:49. Зі Львова поїзд вирушатиме о 14:13 та прибуватиме до Дніпра наступного дня о 8:26.

Поїзд № 219 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці із Києва вирушить о 01:31 та прибуде до Івано-Франківська о 14:38, а до Чернівців - о 17:12.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" призначила на новорічні свята 38 додаткових поїздів на 302 рейси. Зокрема, були призначені поїзди в західному напрямку з Києва та Одеси, а також зі Львова до Ужгорода та Івано-Франківська.

Нагадаємо, компанія "Укрзалізниця" планує підвищити тарифи на вантажні і пасажирські перевезення в Україні в 2019 році.