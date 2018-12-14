"Укрзалізниця" призначила новий поїзд на Закарпаття

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Поїзд Запоріжжя - Дніпро - Ужгород курсуватиме з 16 грудня

"Укрзалізниця" призначила новий нічний поїзд на Закарпаття, який курсуватиме з 16 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УЗ.

Зокрема, "Нічний експрес" № 3/4 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя - Дніпро - Ужгород. Зазначається, що поїзд сформований із вагонів, які капітально відремонтували, а графік його руху складений з урахуванням побажань пасажирів.

"У перший рейс новий поїзд № 4/3 Запоріжжя - Дніпро - Ужгород вирушить 16 грудня з Запоріжжя о 14:40, з Дніпра - о 16:40 та прибуде до Ужгорода наступного дня об 11:06. У зворотному напрямку поїзд почне курсувати з 17 грудня. Він відправлятиметься з Ужгорода о 13:20 та прибуде наступного дня до Дніпра о 08:13, до Запоріжжя - о 10:14", - зазначили в прес-службі.

Відомо, що поїзд робитиме зупинки на станціях Біла Церква, Львів, Воловець, Мукачево та ін. Він забезпечить сполучення мегаполісів Придніпров’я: Дніпра, Запоріжжя, а також Білої Церкви з Закарпаттям.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" 20 грудня запускає новий поїзд № 90/89 Львів-Перемишль. Поїзд курсуватиме цілий рік у дні підвищеного пасажиропотоку. Перші перевезення пасажирів заплановані на новорічні свята - з 20 грудня по 7 січня.