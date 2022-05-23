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"Укрзалізниця" змінила графік руху низки пасажирських потягів

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Україна, Понеділок 23 травня 2022 11:55
"Укрзалізниця" змінила графік руху низки пасажирських потягів Фото: "Укрзалізниця" змінила графік руху деяких потягів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

"Укрзалізниця" змінює розклад руху деяких пасажирських потягів. Частина з них буде відправлятися раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "УЗ".

Зміни вводять з 29 та 30 травня. "Укрзалізниця" внесла зміни до розкладу руху таких потягів:

№758/757 Могилів-Подільський - Київ відправлятиметься з Могилів-Подільського о 02:06 замість 02:20 з 30 травня.

№770/769 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 0:44 замість 0:53 з 29 травня.

№790/789-792/791 Київ - Кременчук/Кропивницький:

  • відправлятиметься з Києва з 30.05 о 16:02 замість 17:42;
  • відправлятиметься з Кременчука з 30.05 о 22:47 замість 23:49;
  • відправлятиметься з Кропивницького з 30.05 о 23:05 замість 00:20.

№140/139 Кам‘янець-Подільський - Київ відправлятиметься із Кам‘янець-Подільського о 20:25 замість 20:34 з 30 травня.

№42/41 Львів - Дніпро, який відправлятиметься зі Львова, з 29 травня на дільниці ст. Шевченка - Вільногірськ змінить час відправлення зі станцій наступним чином:

  • Шевченка: 0:56 замість 01:08;
  • Кам‘янка: 01:19 замість 01:33;
  • Фундукліївка: 01:37 замість 01:50;
  • Знам‘янка: 02:28 замість 02:40;
  • Олександрія: 03:14 замість 03:26;
  • П‘ятихатки: 04:38 замість 04:49;
  • Вільногірськ: 05:38 замість 05:11.

Нагадаємо, на сьогодні "Укрзалізниця" призначила один евакуаційний потяг з Покровську до Львова.

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