У Херсоні над залізничним вокзалом вивісили прапор України
Фото: Херсон (twitter)
У Херсоні над будівлею залізничного вокзалу з'явився прапор України. Відео з ним уже показали в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
"Український партизанський рух не спить навіть у тимчасово окупованих містах: над залізничним вокзалом Херсона замайорів український стяг. Бо Херсон - це Україна, так було, є і буде!", - підписали відео в Укрзалізниці.
Нагадаємо, російські окупанти у Херсонській області використовують ув'язнених. Їх змушують рити траншеї, погрожуючи зброєю.
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