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УЗ призначила ще один поїзд в Бердянськ: розклад та графік

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Четвер 08 липня 2021 10:28
УЗ призначила ще один поїзд в Бердянськ: розклад та графік Фото: УЗ призначила додатковий поїзд в Бердянськ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд у Бердянськ. Він почне курсувати з 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

З наступного тижня почнеться курсування додаткового двогрупного нічного поїзда №250/261-262/249 Кременчук, Полтава, Харків - Бердянськ.

Поїзд №250/249 Кременчук, Полтава - Бердянськ відправлятиметься з Кременчука по парних числах о 16:40. До Бердянська він прибуватиме о 07:27.

Зворотно з Бердянська поїзд відправлятиметься по непарних числах о 19:32 і прибуватиме до Кременчука о 10:22.

Поїзд №261/262 Харків - Бердянськ відправлятиметься з Харкова о 21:53 по парних числах.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься по непарних числах о 19:32 і прибуватиме до Харкова о 04:50.

Раніше повідомлялося, що УЗ прискорює поїзд з Києва до Бердянська.

Нагадаємо, на початку літа УЗ призначила 11 додаткових потягів до моря.

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Укрзалізниця Бердянськ
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