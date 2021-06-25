"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на святкові вихідні
Фото: "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на святкові вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
В "Укрзалізниці" оголосили про призначення додаткових потягів перед триденними вихідними, у зв’язку з Днем Конституції України. Зокрема, курсуватимуть ще 10 поїздів.
Про це повідомила прес-служба УЗ.
"Зважаючи на велику популярність залізничного транспорту серед туристів та відпочиваючих, "Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди на довгі вихідні до Дня Конституції України, який припадає на понеділок, 28 червня", - йдеться у повідомленні.
За інформацією перевізника, будуть введені такі додаткові потяги:
- № 197/198 Київ - Ковель відправиться з Києва 26 червня о 06:36, а з Ковеля в цей же день об 11:27;
- № 207/208 Ужгород - Київ вирушить з Ужгорода 26 червня о 18:00;
- № 239/240 Київ - Ужгород. Зі столиці він вирушатиме 27 червня о 19:58;
- № 235/236 Київ - Ужгород вирушить з Києва 25 та 27 червня о 20:28, а з Ужгорода 26 та 28 червня о 18:15;
- № 249/250 Київ - Чернівці вирушатиме з Києва 25 та 29 червня о 15:09, а з Чернівців (через Івано-Франківськ) - 24 та 28 червня о 19:15;
- № 767/768 Київ - Херсон виїжджатиме з Києва 25 червня о 13:25 та 27 червня об 14:15. Зворотно з Херсону - 27 та 28 червня о 05:26;
- № 223/224 Київ - Одеса вирушить з Києва 28 червня о 08:11. І зворотно в той же день відправиться о 10:51;
- № 203/204 Київ - Одеса виїжджатиме зі столиці 29 червня;
- № 222/221 Одеса - Київ відправлятиметься з Одеси 25 червня о 01:53. З Києва він вирушить 29 червня о 09:50;
- № 124/123 Київ - Костянтинівка вирушатиме зі столиці 25 та 27 червня о 21:20, а зворотно з Костянтинівки - 26 та 28 червня о 17:40;
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила додатковий потяг з Житомира та Вінниці до Одеси.
Раніше стало відомо, що в цьому місяці УЗ відновлює міжнародні залізничні подорожі.