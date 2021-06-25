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"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на праздничные выходные

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Пятница 25 июня 2021 09:59
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на праздничные выходные Фото: "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на праздничные выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В "Укрзализныце" объявили о назначении дополнительных поездов перед трехдневными выходными, в связи с Днем Конституции Украины. В частности, будут курсировать еще 10 поездов.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Учитывая большую популярность железнодорожного транспорта среди туристов и отдыхающих, "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда на длинные выходные ко Дню Конституции Украины, который приходится на понедельник, 28 июня",- говорится в сообщении.

По информации перевозчика, будут введены такие дополнительные поезда:

  • № 197/198 Киев - Ковель отправится из Киева 26 июня в 6:36, а из Ковеля в этот же день в 11:27;
  • № 207/208 Ужгород - Киев отправится из Ужгорода 26 июня в 18:00;
  • № 239/240 Киев - Ужгород. Из столицы он будет отправляться 27 июня в 19:58;
  • № 235/236 Киев - Ужгород отправится из Киева 25 и 27 июня в 20:28, а из Ужгорода 26 и 28 июня в 18:15;
  • № 249/250 Киев - Черновцы будет отправляться из Киева 25 и 29 июня в 15:09, а из Черновцов (через Ивано-Франковск) - 24 и 28 июня в 19:15;
  • № 767/768 Киев - Херсон будет выезжать из Киева 25 июня в 13:25 и 27 июня в 14:15. Обратно из Херсона - 27 и 28 июня в 5:26;
  • № 223/224 Киев - Одесса отправится из Киева 28 июня в 8:11. И обратно в тот же день отправится в 10:51;
  • № 203/204 Киев - Одесса будет выезжать со столицы 29 июня;
  • № 222/221 Одесса - Киев будет отправляться из Одессы 25 июня в 1:53. Из Киева он отправится 29 июня в 09:50;
  • № 124/123 Киев - Константиновка отправляться из столицы 25 и 27 июня в 21:20, а обратно из Константиновки - 26 и 28 июня в 17:40;

Напомним, что "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Житомира и Винницы в Одессу.

Ранее стало известно, что в этом месяце УЗ восстанавливает международные железнодорожные путешествия.

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Укрзализныця поезд выходные
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