"Укрзалізниця" призначила три додаткові потяги зі столиці

В АТ "Укрзалізниця" заявили про призначення трьох додаткових потягів зі столиці. Вони курсуватимуть до Рахова, Кам’янця-Подільського та Ковеля вже з 17 червня.

За інформацією перевізника, додатковий нічний потяг № 243/244 Київ - Рахів - Київ курсуватиме через день з Києва з 17 червня по непарних числах, а з Рахова з 18 червня по парних.

Також з 17 червня починає курсування потяг № 139/140 Київ - Кам’янець-Подільський - Київ. Він курсуватиме по непарних числах з Києва, зворотно з Кам’янця-Подільського - з 18 червня по парних числах.

Крім того, перевізник призначив додатковий потяг № 202/201 Ковель - Київ, який відправиться з Ковеля 17 червня о 22:25 і прибуде до Києва о 08:37, а у зворотному напрямку відправиться 18 червня о 23:10 і прибуде до Ковеля о 08:18.