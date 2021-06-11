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"Укрзалізниця" призначила три додаткові потяги зі столиці

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Київ, П'ятниця 11 червня 2021 16:02
"Укрзалізниця" призначила три додаткові потяги зі столиці Фото: "Укрзалізниця" призначила три додаткових потяги зі столиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В АТ "Укрзалізниця" заявили про призначення трьох додаткових потягів зі столиці. Вони курсуватимуть до Рахова, Кам’янця-Подільського та Ковеля вже з 17 червня.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

За інформацією перевізника, додатковий нічний потяг № 243/244 Київ - Рахів - Київ курсуватиме через день з Києва з 17 червня по непарних числах, а з Рахова з 18 червня по парних.

Також з 17 червня починає курсування потяг № 139/140 Київ - Кам’янець-Подільський - Київ. Він курсуватиме по непарних числах з Києва, зворотно з Кам’янця-Подільського - з 18 червня по парних числах.

Крім того, перевізник призначив додатковий потяг № 202/201 Ковель - Київ, який відправиться з Ковеля 17 червня о 22:25 і прибуде до Києва о 08:37, а у зворотному напрямку відправиться 18 червня о 23:10 і прибуде до Ковеля о 08:18.

Нагадаємо, що сьогодні "Укрзалізниця" ввела додаткові рейси за маршрутом Київ - аеропорт "Бориспіль". Відтепер за добу буде здійснюватись не 16 пар рейсів в обох напрямках, а 22.

Додамо, що вчора УЗ відновила курсування двох "морських" потягів: №472/471 Дніпро - Бердянськ та №552/551 Кривий Ріг - Бердянськ. Поїзди відправлятимуться ввечері, а прибуватимуть на курорт вранці.

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