Укрзалізниця змінює деякі маршрути через подовжену комендантську годину в Запоріжжі

Укрзалізниця змінює маршрути та графік руху деяких потягів. Зміни вводять через запровадження подовженої комендантської години в Запоріжжі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Комендантська година в Запоріжжі буде діяти з 20:00 26 березня до 5:00 28 березня. У зв'язку з цим введені зміни на маршрутах:
Нагадаємо, сьогодні у Луганській та Донецькій областях відбудеться евакуація потягами.
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