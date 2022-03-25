Укрзализныця меняет некоторые маршруты из-за удлиненного комендантского часа в Запорожье

Укрзализныця меняет маршруты и график движения некоторых поездов. Изменения внедряют из-за введения продленного комендантского часа в Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Комендантский час в Запорожье будет действовать с 20:00 26 марта до 5:00 28 марта. В связи с этим введены изменения на маршрутах:
Напомним, сегодня в Луганской и Донецкой областях состоится эвакуация поездами.
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