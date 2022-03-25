У Луганській області сьогодні відбудеться евакуація потягом: розклад
Фото: у Луганській області планується евакуація потігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Луганській області у п'ятницю, 25 березня, планується евакуаційний потяг. Він відправиться зі станції в Новозолотарівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці - 14:00. Після відбудеться пересадка у Донецькій області.
Місця збору для організованого підвезення:
- Сєвєродонецьк (10:00 - міський Палац культури, пр. Хіміків, 28);
- Рубіжне (9:00 - будинок культури "Південний", вул. Чехова, 11);
- Лисичанськ (частина ДСНС);
- Привілля (10:00 на площі);
- Гірське (10:00 Будинок культури "Україна").
Розклад евакуаційних поїздів з Краматорська:
- 13:00 - №290/289 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №292/291 Краматорськ - Львів.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти обстріляли Рубіжне Луганської області. Через дії військових РФ загинули двоє осіб.
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