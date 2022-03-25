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Укрзалізниця змінює деякі маршрути через подовжену комендантську годину в Запоріжжі

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Запоріжжя, П'ятниця 25 березня 2022 11:55
Укрзалізниця змінює деякі маршрути через подовжену комендантську годину в Запоріжжі Фото: Укрзалізниця змінила маршрути через Запоріжжя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Укрзалізниця змінює маршрути та графік руху деяких потягів. Зміни вводять через запровадження подовженої комендантської години в Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Комендантська година в Запоріжжі буде діяти з 20:00 26 березня до 5:00 28 березня. У зв'язку з цим введені зміни на маршрутах:

  • поїзд №38/37 Київ - Запоріжжя курсуватиме до Дніпра (відправлення з Києва 26.03, з Дніпра - 27.03);
  • поїзд №120/119 Львів - Запоріжжя курсуватиме до Кривого Рогу (відправлення зі Львову 26.03, з Кривого Рогу - 27.03);
  • поїзд №5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя курсуватиме до Дніпра (відправлення з Івано-Франківська 26.03, з Дніпра - 27.03).

Нагадаємо, сьогодні у Луганській та Донецькій областях відбудеться евакуація потягами.

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Укрзалізниця Запоріжжя Війна Росії проти України
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