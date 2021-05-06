"Укрзалізниця" вже у червні відновить потяги в Угорщину та Австрію

Укрзалізниця у червні відновить міжнародні залізничні подорожі. Наразі вже досягнуті відповідні домовленості з Австрією та Угорщиною.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

"Маємо для вас чудову новину: у червні відновлюємо міжнародні залізничні подорожі. Як повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик, уже досягнуті відповідні домовленості з Австрією та Угорщиною", - йдеться в повідомленні. Крім того, в УЗ повідомили, що наразі ведуться переговори з PKP Intercity та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між країнами.