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"Укрзалізниця" вже у червні відновить потяги в Угорщину та Австрію

Автор: Андрій Василюк

Укрзалізниця у червні відновить міжнародні залізничні подорожі. Наразі вже досягнуті відповідні домовленості з Австрією та Угорщиною.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

"Маємо для вас чудову новину: у червні відновлюємо міжнародні залізничні подорожі. Як повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик, уже досягнуті відповідні домовленості з Австрією та Угорщиною", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в УЗ повідомили, що наразі ведуться переговори з PKP Intercity та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між країнами.

Нагадаємо, "Укрзалізниця "повідомила про запуск електропоїзда, облаштованого для перевезення велосипедистів. Електричка курсуватиме в межах регіональної філії "Південно-Західна залізниця". Упродовж найближчого часу десять відремонтованих вагонів будуть прийняті в експлуатацію залізницею та виїдуть на колію.

В УЗ обіцяють, що наступним кроком стане підвищення інклюзивності приміських поїздів.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на Великодні та травневі свята між Одесою та Харковом.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запустить щонайменше 11 додаткових поїздів на травневі свята і на Великдень.

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