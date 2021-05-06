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"Укрзализныця" уже в июне возобновит поезда в Венгрию и Австрию

Автор: Андрей Василюк

Укрзализныця в июне возобновит международные железнодорожные путешествия. Сейчас уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

"У нас есть для вас замечательная новость: в июне возобновляем международные железнодорожные путешествия. Как сообщил и. о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик, уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией", - говорится в сообщении.

Кроме того, в УЗ сообщили, что сейчас ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой о возобновлении скоростного сообщения между странами.

Напомним, "Укрзализныця "сообщила о запуске электропоезда, обустроенного для перевозки велосипедистов. Электричка будет курсировать в пределах регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". В течение ближайшего времени десять отремонтированных вагонов будут приняты в эксплуатацию по железной дороге и выедут на пути.

В УЗ обещают, что следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на Пасхальные и майские праздники между Одессой и Харьковом.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запустит по меньшей мере 11 дополнительных поездов на майские праздники и на Пасху.

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