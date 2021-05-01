"Укрзалізниця" запускає приміську електричку з вагонами для перевезення велосипедів

"Укрзалізниця" запускає електропоїзд, облаштований для перевезення велосипедистів. Електричка курсуватиме в межах регіональної філії "Південно-Західна залізниця".

Про це повідомили у прес-службі УЗ .

Упродовж найближчого часу десять відремонтованих вагонів будуть прийняті в експлуатацію залізницею та виїдуть на колію.

"При плануванні ремонтів "Укрзалізницею" було прийняте рішення обладнати вагони місцями для перевезень велосипедів, а також збільшити зручність користування", - йдеться в повідомленні.

Кріплення для велосипедів знаходяться в першому та десятому вагонах

В УЗ обіцяють, що наступним кроком стане підвищення інклюзивності приміських поїздів.

Фото: нові вагони (uz.gov.ua)