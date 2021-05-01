"Укрзалізниця" запускає приміську електричку з вагонами для перевезення велосипедів
"Укрзалізниця" запускає електропоїзд, облаштований для перевезення велосипедистів. Електричка курсуватиме в межах регіональної філії "Південно-Західна залізниця".
Про це повідомили у прес-службі УЗ.
Упродовж найближчого часу десять відремонтованих вагонів будуть прийняті в експлуатацію залізницею та виїдуть на колію.
"При плануванні ремонтів "Укрзалізницею" було прийняте рішення обладнати вагони місцями для перевезень велосипедів, а також збільшити зручність користування", - йдеться в повідомленні.
Кріплення для велосипедів знаходяться в першому та десятому вагонах
В УЗ обіцяють, що наступним кроком стане підвищення інклюзивності приміських поїздів.
Фото: нові вагони (uz.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на Великодні та травневі свята між Одесою та Харковом.
РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запустить щонайменше 11 додаткових поїздів на травневі свята і на Великдень.