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"Укрзалізниця" запускає приміську електричку з вагонами для перевезення велосипедів

Новость на русском → Субота 01 травня 2021 13:39
"Укрзалізниця" запускає приміську електричку з вагонами для перевезення велосипедів Фото: УЗ запускає вагони для велосипедистів (uz.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" запускає електропоїзд, облаштований для перевезення велосипедистів. Електричка курсуватиме в межах регіональної філії "Південно-Західна залізниця".

Про це повідомили у прес-службі УЗ.

Упродовж найближчого часу десять відремонтованих вагонів будуть прийняті в експлуатацію залізницею та виїдуть на колію.

"При плануванні ремонтів "Укрзалізницею" було прийняте рішення обладнати вагони місцями для перевезень велосипедів, а також збільшити зручність користування", - йдеться в повідомленні.

Кріплення для велосипедів знаходяться в першому та десятому вагонах

В УЗ обіцяють, що наступним кроком стане підвищення інклюзивності приміських поїздів.

Фото: нові вагони (uz.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на Великодні та травневі свята між Одесою та Харковом.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запустить щонайменше 11 додаткових поїздів на травневі свята і на Великдень.

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